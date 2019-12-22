На Закарпатті в поліцію надійшло вже сім повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства під час виборів в об'єднаних територіальних громадах.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Відзначається, що в неділю проходять місцеві вибори в ОТГ в шести районах Закарпаття: Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, Іршавському, Великоберезнянському, Свалявському. Крім того, в Полянській ОТГ (Свалявський район) відбудуться довибори депутатів в зв’язку з приєднанням до громади ще одного населеного пункту.

“Станом на 13:00 поліцейські Закарпаття отримали сім повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства на виборчих дільницях. Зокрема, мова йде про інциденти в Ужгородському районі. Йдеться про одночасне перебування в кабінці двох осіб на виборчій дільниці в селі Холмок, а також ймовірний підкуп члена виборчої комісії і виборця в селі Сторожниця”, – йдеться в повідомленні.

Так, в даний час правоохоронці перевіряють дані факти.