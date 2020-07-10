На Закарпатті намагалися збирати підписи за «приєднання» до Угорщини

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Уточнюється, що представниками іноземних організацій був використаний громадянин України, який збирав підписи жителів Закарпатської області на підтримку петиції про скасування Тріанонського мирного договору.

Довідка. Тріанонський мирний договір був укладений 4 червня 2020 року, між країнами-переможцями у Першій світовій війні і Угорщиною, яка зазнала поразки і погодилася на втрату майже трьох чвертей території, а також визнання незалежності Чехословаччини і Королівства сербів, хорватів і словенців. За умовами цього договору, Закарпатська Україна стала частиною Чехословаччини. Надалі ця територія відійшла до Української РСР після Другої світової війни.

Як показала експертиза, використовувані зловмисниками бюлетені для анкетування громадян України містили заклики до порушення територіальної цілісності.

Повідомляється, що організатору проведення анкетування було повідомлено про підозру. Також йому було обрано запобіжний захід.