На Закарпатті намагалися збирати підписи за «приєднання» до Угорщини

Про це повідомила прес-служба СБУ.
Уточнюється, що представниками іноземних організацій був використаний громадянин України, який збирав підписи жителів Закарпатської області на підтримку петиції про скасування Тріанонського мирного договору.
Довідка. Тріанонський мирний договір був укладений 4 червня 2020 року, між країнами-переможцями у Першій світовій війні і Угорщиною, яка зазнала поразки і погодилася на втрату майже трьох чвертей території, а також визнання незалежності Чехословаччини і Королівства сербів, хорватів і словенців. За умовами цього договору, Закарпатська Україна стала частиною Чехословаччини. Надалі ця територія відійшла до Української РСР після Другої світової війни.
Як показала експертиза, використовувані зловмисниками бюлетені для анкетування громадян України містили заклики до порушення територіальної цілісності.
Повідомляється, що організатору проведення анкетування було повідомлено про підозру. Також йому було обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.
Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини щодо українського мовного закону не повинна бути перешкодою у співпраці Альянсу з Україною.
- 4 грудня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про намір блокувати членство України в НАТО через закон про освіту, нібито обмежує права угорців на Закарпатті.