У травні 2020 року в Закарпатській області батьки назвали новонародженого хлопчика ім'ям Зеленський.

Про це повідомляє Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Ім’я Зеленський потрапило в перелік рідко вживаних імен разом з такими, як Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для хлопчиків) і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія (для дівчаток).

Водночас найпоширеніші імена, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл та Ярослав. Найпоширеніші жіночі імена — Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва та Ніколь.