Про це повідомляє Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Ім’я Зеленський потрапило в перелік рідко вживаних імен разом з такими, як Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар (для хлопчиків) і Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія (для дівчаток).
Водночас найпоширеніші імена, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл та Ярослав. Найпоширеніші жіночі імена — Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва та Ніколь.
- Ілон Маск і і канадська співачка Граймс дали новонародженому сину ім’я X Æ A-12.