У Закарпатській області на місцевих виборах глав об'єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від "Слуги народу" виграли лише в двох ОТГ з дев'яти.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

“Сьогодні на Закарпатті пройшли вибори у 9 новостворених ОТГ. Станом на 20:00 голосування зупинене у всіх громадах. За моєю інформацією, екзит-поли проводились тільки на двох ОТГ на замовлення штабів однієї із партій”, – зазначив він

У Холмівській ОТГ за даними екзит-полу перемагає нинішня очільниця Холмівської сільради, а кандидат від “Слуги народу” зазнає поразки. Результати тут такі: Тетяна Вачиля (самовисуванка) – 42%, Мирослав Лешанич (“Слуга народу”) – 14,1%.

“У Косоньській ОТГ у “Слузі народу” вирішили не шукати нових облич і зробили ставку на діючого і популярного в громаді сільського голову села Косонь, який за даними екзит-полу і здобуває перемогу. Отже: Олександр Товта (“Слуга народу”) – 58%, Саболч Барта (самовисуванець) – 18,8%, Василь Баков (самовисуванець) – 9%” – написав Глагола.

Місцеве видання “Мукачево.net” також написало, що Олександр Товта від “Слуги народу” перемагає в Косоньскій ОТГ.

Косонська сільська громада, що на Берегівщині, утворилася у складі восьми сіл – Гетен, Запсонь, Каштаново, Косонь, Мале Попово, Попово, Рафайново та Шом. Населення громади – 7908 осіб.