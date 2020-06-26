У Закарпатській області в четвер, 25 червня, зафіксували відразу два землетруси.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що джерела землетрусів знаходилися на глибині 5 км. Землетруси зафіксували в Тячівському та Іршавському районах Закарпатської області

Перший землетрус стався о 11.43, його магнітуда склала 1,1 бала за шкалою Ріхтера. Другий – о 16:19. Він був трохи сильнішим – 2,3 бала.

За розрахунками сейсмологів інтенсивність коливань була нижчою за межі чутливості людей.

Протягом 2020 року також було зареєстровано землетруси із Закарпатської області: 23 січня, 19 квітня та 28 квітня з магнітудами 3,0; 3,1;1,5 та 2,7 відповідно.