Про це у відеозверненні розповів в.о. голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко.
“Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, що починаючи з 13-ї години суботи 11 квітня до 6-ї години ранку понеділка 13 квітня ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома!”, – заявив він.
За словами Гетьманенко, інших способів зупинити поширення пандемії коронвірусу поки немає.
“Ми посилюємо контроль. У ці дні органи правопорядку будуть працювати в посиленому режимі, службу нестимуть працівники Нацполіціі і Нацгвардії. Штрафів в 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться”, – підкреслив він.
- В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.
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- У рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 в Україні приватним лабораторіям і клінікам дозволили проводити ПЛР-тестування (методом полімеразної ланцюгової реакції).