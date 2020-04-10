Жителям Закарпатської області заборонять виходити з дому на наступних вихідних через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це у відеозверненні розповів в.о. голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко.

“Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, що починаючи з 13-ї години суботи 11 квітня до 6-ї години ранку понеділка 13 квітня ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома!”, – заявив він.

За словами Гетьманенко, інших способів зупинити поширення пандемії коронвірусу поки немає.

“Ми посилюємо контроль. У ці дні органи правопорядку будуть працювати в посиленому режимі, службу нестимуть працівники Нацполіціі і Нацгвардії. Штрафів в 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться”, – підкреслив він.