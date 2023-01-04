На Закарпатті затримали старшого детектива Бюро економічної безпеки та місцевого депутата під час отримання хабаря за прикриття нелегального ринку електронних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, прокурори Київської міської прокуратури за оперативного супроводження ГУ “Д” ДЗНД СБУ та за сприяння Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро БЕБ України викрили старшого детектива відділу детективів територіального управління БЕБ в Закарпатській області та посередника — депутата однієї з сільських рад на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець отримував неправомірну вигоду за прикриття нелегального збуту на території Закарпатської області електронних сигарет.

Працівник БЕБ також залучив посередника — депутата однієї із сільських рад Ужгородського району, який від його імені мав зустрічатися з місцевими підприємцями та вести з ними перемовини.

З кожної реалізованої електронної сигарети правоохоронець мав отримувати з підприємців по $2. За умовами, щомісячний розмір вигоди повинен був складати не менше $2-3 тис.

Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу детективу першої частини – $2 тис. Також зафіксовано список “точок” продажу електронних сигарет в регіоні для здійснення контролю за обігом цього товару.

Під час одержання другого траншу – $4 тис. старшого детектива та місцевого депутата затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їм вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Довідка. Бюро економічної безпеки України — український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави. Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій.