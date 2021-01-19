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На Закарпатті й Луганщині скасували надання румунській та російській статусу регіональної мови

Місцеві органи влади на Закарпатті та на Луганщині скасували надання статусу регіональних іноземним мовам.

Вівторок, 19 січня 2021, 20:58

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

“Рішенням Солотвинської селищної ради Закарпатської області від 22.12.2020 скасовано рішення Нижньоапшанської сільської ради від 14.08.2012 “Про визнання румунської мови регіональною мовою”, – йдеться у повідомленні.

Старобільська міська рада Луганської області після отримання листа від місцевої прокуратури  скасувала своє рішення, ухвалене у 2012 році, яким російській мові надавався статус регіональної.

“За результатами розгляду листа місцевої прокуратури, Старобільською міською радою прийнято рішення № 2/10 від 11.12.2020 про скасування зазначеного рішення”, – зазначив Уповноважений із захисту державної мови.

У Чернівецькій області Глибоцька, Герцаївська та Новоселицька райдержадміністрації ініціювали скасування незаконних рішень про функціонування регіональних мов.

Крім того, Запорізька та Дніпропетровська обласні прокуратури подали до окружних адміністративних судів позови щодо  визнання протиправними рішень місцевих обласних рад, які надали російській мові статусу регіональної.

Також обласна прокуратура подала запит до Миколаївської міської ради щодо рішення, яким рада у 2012 році надала російській мові статусу регіональної. У разі, якщо це рішення не буде скасоване, прокуратура планує звернутися до суду.

“Питання скасування неконституційних рішень місцевих рад триматиму на постійному контролі”, — наголосив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Теги: Закарпатська область, Луганська область, Луганськая область, мова, російська мова

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