На Закарпатті до правоохоронців звернулась 12-річна дівчинка, яку мати та вітчим ґвалтували з 2021 року і знімали це на камеру мобільного телефона.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Fаcebook.

За його інформацією, на Закарпатті подружжя неодноразово ґвалтувало свою 12-річну доньку, знімаючи це на камеру мобільного телефона. Це відбувалося у селі Калини Тячівського району. Зараз вітчим та матір дівчинки знаходяться під арештом.

За даними журналіста, 29 березня дівчинка сама звернулась до правоохоронців. Вона вирішила це розповісти після того, як дізналась про резонансну історію із несправедливим рішенням суду щодо зґвалтування трьома підлітками з села Верхні Ворота неповнолітньої дівчини.

За словами потерпілої, вітчим неодноразово ґвалтував її, починаючи з липня 2021 року.

“Також відомо, що мати неповнолітньої змушувала дівчинку вступати в статевий контакт з нею та вітчимом. У помешканні подружжя правоохоронці виявили докази того, що зґвалтування своєї ж дитини горе-батьки фільмували на камеру. Під час огляду судово-медичним експертом у дівчинки виявлено множинні розриви жіночої пліви”, – розповів Віталій Глагола.

Він також додав, що зараз відомо, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку. Перше зґвалтування дівчинка пережила, коли поверталася разом зі вітчимом додому з гостювання. Тоді насильник зґвалтував її пальцями.

Також відомо про випадок, коли той самий вітчим, перебуваючи на заробітках, виходив по відеозв’язку до дружини та змушував по черзі “задовольняти себе пальцями” її та неповнолітню потерпілу.

Журналіст зазначив, що при погодженні затримання правоохоронці наразилися на незрозумілу позицію прокурора щодо автентичності файлів та причетності вітчима та матері щодо вчинення тяжкого злочину стосовно неповнолітньої дитини.

За його даними, зараз дівчинка знаходиться під опікою соціальних працівників. Підозрюваних затримано у порядку ст. 208. КК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.152 (зґвалтування).