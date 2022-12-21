Про це повідомило Управління Державної міграційної служби в Закарпатській області у Facebook.

Незаконного мігранта виявили на Тячівщині.

“У результаті спільного відпрацювання працівників Тячівського відділу міграційної служби Закарпаття та співробітників УСБУ в області виявлено порушника міграційного законодавства. Ним виявився громадянин Росії, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря”, — йдеться в повідомленні.

Настоятель мешкав у смт Дубове незаконно. У священнослужителя закінчився термін дії посвідки на проживання.

Його притягнуто до адміністративної відповідальності 20 грудня. Штраф сягнув 1 700 гривень. Щодо нього прийнято рішення про примусове повернення мігранта до країни походження.