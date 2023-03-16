Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, настоятель під час богослужінь образливо висловлювався щодо ПЦУ. Протягом тривалого часу це формувало нетерпиме та вороже ставлення у суспільстві.

Відео з розпалюванням ворожнечі поширювалося на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.

Під критику протоієрея підпадали ті, хто підтримував перехід УПЦ МП до ПЦУ. Він ототожнював це з “втратою Господа”. Здобуття Православною церквою України Томосу називав “фальшивою бумажкою” та “безумством кучки неправославних людей”. Також він дискредитував вірян ПЦУ, кажучи про них “безбожники”, а саму церкву називав “порожнім безблагодатним підвалом з павуками”, “конфесією мерців”.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

“Також встановлено, що протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до іншої церкви, збурюючи релігійне протистояння в регіоні”, – зазначено у повідомленні.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури настоятелю собору в Ужгороді повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).