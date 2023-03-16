Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, настоятель під час богослужінь образливо висловлювався щодо ПЦУ. Протягом тривалого часу це формувало нетерпиме та вороже ставлення у суспільстві.
Відео з розпалюванням ворожнечі поширювалося на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.
Під критику протоієрея підпадали ті, хто підтримував перехід УПЦ МП до ПЦУ. Він ототожнював це з “втратою Господа”. Здобуття Православною церквою України Томосу називав “фальшивою бумажкою” та “безумством кучки неправославних людей”. Також він дискредитував вірян ПЦУ, кажучи про них “безбожники”, а саму церкву називав “порожнім безблагодатним підвалом з павуками”, “конфесією мерців”.
“Також встановлено, що протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до іншої церкви, збурюючи релігійне протистояння в регіоні”, – зазначено у повідомленні.
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури настоятелю собору в Ужгороді повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).
- Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП у підбурюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.
- У Києві співробітники Служби безпеки України затримали прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ Московського патріархату. Він публічно виправдовував російську збройну агресію.
- У Сумській області співробітники СБУ затримали настоятеля храму УПЦ МП, який збирав розвіддані для ФСБ РФ про оборону області.
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Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.