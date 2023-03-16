Настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору УПЦ МП в Ужгороді оголосили про підозру. Розслідування порушили через розпалювання релігійної ненависті до віри та переконань прибічників ПЦУ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, настоятель під час богослужінь образливо висловлювався щодо ПЦУ. Протягом тривалого часу це формувало нетерпиме та вороже ставлення у суспільстві.

Відео з розпалюванням ворожнечі поширювалося на сторінках храму у соціальних мережах та його офіційному сайті.

Під критику протоієрея підпадали ті, хто підтримував перехід УПЦ МП до ПЦУ. Він ототожнював це з “втратою Господа”. Здобуття Православною церквою України Томосу називав “фальшивою бумажкою” та “безумством кучки неправославних людей”. Також він дискредитував вірян ПЦУ, кажучи про них “безбожники”, а саму церкву називав “порожнім безблагодатним підвалом з павуками”, “конфесією мерців”.

“Також встановлено, що протоієрей публічно транслював гостру неприязнь до іншої церкви, збурюючи релігійне протистояння в регіоні”, – зазначено у повідомленні.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури настоятелю собору в Ужгороді повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).