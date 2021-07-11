Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
“У другій половині доби 11 липня, переважно в гірських районах Закарпатської області, в місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що підтоплення очікуються в населених пунктах, в результаті захаращення русел струмків і водовідвідних канав, підвищення рівнів води на малих водотоках і верхів’ях річок на 0.5 – 1.0 м.
Також в гірських районах існує загроза сходу невеликих селів і зсувів.
- Японські рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив після того, як два дні тому сильні зливи стали причиною зсувів землі. Наразі зниклими безвісти вважаються 80 людей.