Про це поінформували в пресслужбі “Укрзалізниці”.
Інцидент стався сьогодні близько 12:00 на регульованому переїзді перегону Королево – Рокосово.
ДТП з пасажирським поїздом № 14 Київ – Солотвино спричинив водій вантажівки Volvo. Унаслідок інциденту локомотив потяга зійшов з рейок.
“При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події”, – зазначається в повідомленні “УЗ”.
На місце ДТП виїхала комісія “Укрзалізниці”, було викликано Національну поліцію України.
Крім того, на місці події працюють медики та рятувальники.
Пасажирів рейсу вирішили доправити до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до Києва.
У пресслужбі обласного управління ДСНС поінформували, що на момент аварії у потязі перебувало 226 пасажирів.
За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано п’ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажирки потяга) каретами екстреної медичної допомоги були госпіталізовані до лікувального закладу. Двоє пасажирів отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.
Рух залізничного транспорту на цій ділянці залізничного перегону призупинено.
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