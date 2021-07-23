У Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського потяга і вантажівки, унаслідок якої постраждали кілька людей.

Про це поінформували в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Інцидент стався сьогодні близько 12:00 на регульованому переїзді перегону Королево – Рокосово.

ДТП з пасажирським поїздом № 14 Київ – Солотвино спричинив водій вантажівки Volvo. Унаслідок інциденту локомотив потяга зійшов з рейок.

“При справно працюючій переїзній сигналізації водій вантажівки виїхав на колії, чим спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події”, – зазначається в повідомленні “УЗ”.

На місце ДТП виїхала комісія “Укрзалізниці”, було викликано Національну поліцію України.

Крім того, на місці події працюють медики та рятувальники.

Пасажирів рейсу вирішили доправити до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу дизель-поїздом буде доправлено до станції Королево, звідки поїзд вирушить до Києва.

У пресслужбі обласного управління ДСНС поінформували, що на момент аварії у потязі перебувало 226 пасажирів.

За попередніми даними, внаслідок ДТП травмовано п’ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажирки потяга) каретами екстреної медичної допомоги були госпіталізовані до лікувального закладу. Двоє пасажирів отримали легкі травми та від госпіталізації відмовилися.

Рух залізничного транспорту на цій ділянці залізничного перегону призупинено.