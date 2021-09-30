В одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова, виявили дві сховані під землею плантації з коноплями. Вартість виявленого оцінюють в 5 млн гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Вчора, 29 вересня, слідчі та спецпризначенці провели обшук помешкання 48-річного чоловіка, що є фігурантом наркозлочину, в одному із прикордонних сіл Закарпаття.

Поліціянти обшукали теплиці, а згодом під час обшуків в приміщенні для свійських тварин помітили люк до таємного сховку. У ньому правоохоронці побачили плантацію конопель.

“З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, та навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту”, — зазначили в поліції.

Зі сховку вилучили майже 700 стебел конопель, висушений наркотик та насіння. Правоохоронці акцентують, що це “рослини елітного сорту”.

“На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала б не менш як 5 млн гривень”, — кажуть в поліції.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому планують повідомити про підозру у незаконному посіві та вирощувані конопель (ч. 2 ст. 310 ККУ). Все вилучене скерували на експертизу.