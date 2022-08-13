12 серпня рятувальникам повідомили про пожежу у лісі на горі Савчин, що на Закарпатті. Вже майже добу співробітники ДСНС намагаються приборкати полум'я.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

За інформацією рятувальників, до ліквідації лісової пожежі залучено понад 200 осіб та 20 одиниць техніки.

Зокрема йдеться про 102 співробітників та 16 одиниць техніки ДСНС Закарпаття, 75 фахівців та 2 одиниці техніки лісової охорони і 20 нацгвардійців з однією одиницею техніки.

До гасіння пожежі долучається й місцеве населення. Поблизу місця інциденту розгорнуто намет Червоного хреста.

Авіація ДСНС продовжує скидувати воду на осередки полум’я. Загалом від початку ліквідаційних робіт було здійснено 60 таких скидів.

ДСНС спільно з обласним лісомисливським господарством провели аеророзвідку пожежі. Визначені подальші шляхи подолання вогняної стихії.

Рятувальники нагадали, що напередодні, 12 серпня, о 16:25 вогонь вдалось локалізувати на площі 25 га. Загальна площа займання – 90 га. На даний час ліквідація триває.