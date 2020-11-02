Covid-19 Україна

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На Закарпатті родичі контрабандистів влаштували розбірки з прикордонниками: відео

Кілька десятків жителів Закарпаття пікетували прикордонний підрозділ "Богдан" через затримання трьох місцевих контрабандистів.

Понеділок, 2 листопада 2020, 19:22

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За словами прикордонників, румунські правоохоронці засікли на кордоні трьох чоловіків з пакунками і у відповідь застосували зброю. У результаті контрабандисти втекли назад на українську територію.

Українські прикордонники наздогнали їх по слідах, які вони залишили на снігу. Порушниками виявилися місцеві мешканці, які неодноразово потрапляли в поле зору прикордонників.

Фото: ДПСУ

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ, де відносно них почали оформляти адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Один із порушників спробував втекти, проте його затримали.

Незабаром біля відділення “Богдан” зібралися місцеві жителі, які вимагали “порвати протоколи” проти порушників кордону. За даними прикордонників, у натовпі протестувальників були фігуранти інших затримань на кордоні та їхні родичі. На адресу прикордонників лунали нецензурна лайка, прокльони та погрози.

За даними ДПСУ, жителі області намагалися таким чином “змусити правоохоронців стати лояльнішими до контрабандистів”.

“Це ти сфотографував мою дитину? Ти хочеш, щоб тобі скоро пам’ятник був сфотографований?”, — заявила одна з жінок.

Після роз’яснювальної роботи пікетувальники розійшлися. Двом затриманим суд призначив покарання у вигляді 10 та 15 діб адміністративного арешту. Розгляд справи щодо третього правопорушника, який намагався втекти від прикордонників, призначено на завтра.

Теги: відео, ДПСУ, прикордонники, контрабанда

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