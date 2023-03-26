На Закарпатті трьом підліткам за групове зґвалтування дали умовний термін: у суспільстві обурилися через рішення судді

На Закарпатті троє підлітків, які скоїли групове зґвалтування, уникли покарання — суддя присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила їх від ув'язнення, призначивши іспитовий термін на два роки. Суд кваліфікував злочин не як зґвалтування, а "насильницькі дії сексуального характеру". До того ж у дівчинки не було адвоката, а її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з засуджених працює секретарем.

Про це йдеться у матеріалах суду.

Деталі злочину

Подія трапилася 24 серпня 2021 року. Зловмисники з села Верхні Ворота заманили односелицю до подвір’я одного з підлітків, а потім – до підвалу. Дівчина знала хлопців, тому погодилася піти разом з друзями. Один з хлопців завдав удару дівчинці, а потім її ґвалтували по черзі. Підлітки знімали епізоди злочинних дій на відео, аби потім шантажувати дитину. Після відео поширили серед однокласників.

Поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє 15-річних та 14-річного підлітків. Правоохоронці зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи, як повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк “Суспільному”.

На допиті дівчина підтвердила факт зґвалтування, але у суді заявили, що цього не було.

“Згодом одержано висновок судово-медичної експертизи, яким факт зґвалтування не підтверджено. Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов’язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце”, — розповіла Хижняк.

Як у суді назвали інцидент не “зґвалтуванням”

Згідно з ч. 3 ст. 152 (зґвалтування, вчинене групою осіб) КК України покарання сягає до 12 років позбавлення волі. Підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Утім 16 березня 2023 року Воловецький районний суд визнав підлітків винними, але за ч. 3 ст. 153 КК України — “вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов`язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи”. Суддя Оксана Антонівна Софілканич призначили хлопцям покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але звільнили від ув’язнення випробувальним терміном два роки.

За словами речниці Закарпатської обласної прокуратури, неповнолітні “розкаялися” та “визнали провину”. За даними місцевого видання “Закарпаття онлайн“, при ухваленні рішення суд спирався “на позитивні характеристики” від представників служби у справах дітей та класних керівників. Педагоги Верхньоворітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Софії Малильо заявили, що “скарг на поведінку учнів не було”.

У постраждалої не було адвоката. Інтереси дівчини в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.

Зловмисників зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати в розмірі понад 25 тисяч для кожного.

У прокуратурі вивчають можливість оскарження вироку, на що є 30 днів з дня рішення суду. Чому справу перекваліфікували — невідомо.

Рішення суду викликало хвилю обурення у суспільства

Серед людей, громадських діячів і політиків викликало хвилю обурення інцидент та рішення судді. Телеведуча та блогерка Маша Єфросініна опублікувала пост з підписом: “Скільки коштує ваша совість, пані суддя?”.

“Однокласниці під час свідчень зазначили, що після зґвалтування дівчина стала похмурою і замкнутою. І дуже тяжко переживає пережите”, — написала вона. “А отже, після такого рішення суду жертва зґвалтування буде вимушена продовжити навчання разом з трьома своїми ґвалтівниками”.

Також телеведуча додала: “Скільки коштує совість тих педагогів?”.

Журналіст Віталій Глагола у Facebook обурився, що зловмисників зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тисяч гривень. За його словами, суддя встановила “ціну за зґвалтування неповнолітньої” розміром 60 тисяч гривень.

Сценаристка і креативна продюсерка Олена Пшенична зауважила, що вже другий день разом з адвокаткою Роксоланою Герою розбирають справу “на атоми”.

“Саме зґвалтування, яке називалося від початку зґвалтуванням, виглядало як зґвалтування, описувалося всіма як зґвалтування, але дивовижним чином перестало ним бути за рік. Ставши просто “сексуальним насиллям без проникнення”, — додала вона.

Олена Пшенична зазначила, що законним представником на суді була навіть не бабуся, яка виховує дівчину, поки її батьки на заробітках. За її словами, крім того, що мати одного з ґвалтівників працювала у службі, що представляла інтереси постраждалої, були “молодші брати сестри, що погрожувала журналістам “впливовим чоловіком”.

Також директорка школи заявляла, що не знала про злочин, бо він стався на канікулах, утім це не завадило вчителям і шкільному психологу надати зловмисникам позитивну характеристику, яку регулярно згадували в суді.

Надалі Олена Пшенична написала: “А ще я сьогодні говорила з людиною, яка бачила це відео і спілкувалась з дівчинкою після цієї жахливої події. Так от на відео моя співрозмовниця бачила саме зґвалтування. “Це було звіряче знущання в неприродний спосіб”, — сказала вона мені”.



На Закарпатті трьом підліткам за групове зґвалтування дали умовний термін: у суспільстві обурилися через рішення судді // 13 фото

Український психіатр, співведучий популярної “Подкаст терапії” Спартак Суббота написав, що не можна пробачати ґвалтівникам. Він навів відому фразу на кшталт “Не руйнуйте хлопцям життя, вони засвоїли помилку”, але одразу ж запитав — “рятувати життя злочинців коштом життя інших людей — чи не завелика ціна?”.

Він вважає, що українське суспільство має силу не мовчати та впливати на процес, коли представники влади нехтують правилом захищати права та свободу громадян.



На Закарпатті трьом підліткам за групове зґвалтування дали умовний термін: у суспільстві обурилися через рішення судді // 13 фото

Під публікацією #Букв користувачів найбільше обурило, що причиною для пом’якшення вироку стало те, що хлопці мають повну родину. Деякі писали, що врахування судом “позитивних відгуків за місцем проживання” та повні родини у такій справі, — виглядає як знущання.

Також користувачі запитали, якби постраждалою виявилася дочка судді — вирок був би аналогічним?

















На Закарпатті трьом підліткам за групове зґвалтування дали умовний термін: у суспільстві обурилися через рішення судді // 13 фото

Народна депутатка, українська державна та громадська діячка Інна Совсун повідомила, що в парламент подано законопроєкт № 9093. Згідно з ним пропонують внести зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині про укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення.

“Якщо наш законопроєкт стане законом, справи про зґвалтування, сексуальне насильство, домашнє насильство, примус до аборту чи стерилізації відкриватимуть без заяви потерпілої, чи потерпілого. І навіть якщо заяву заберуть, справу неможливо буде закрити. Також ми прописали нові положення в угоді про примирення — примирення можливе виключно за ініціативою потерпілої”, — повідомила Совсун.