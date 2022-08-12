У Закарпатські області планують видобувати до 150 тисяч тонн солі на місяць у Буштинському родовищі для того, щоб покрити потреби України на 100%.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, Закарпаття готується до створення найпотужнішого виробника солі в Україні. Відтак на території Буштинської громади Тячівського району почалися роботи для подальшого видобування солі. Мовиться про проєкт, котрий дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

“На жаль, через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство “Артемсіль”, яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань щодо покриття продовольчої безпеки країни Закарпаття долучилося до цієї складної, але надважливої роботи”, – зазначив Віктор Микита.

Також він додав, що після попередніх геологічних досліджень у Закарпатській області було виявлено великий соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

Зараз вже тривають інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння. За інформацією фахівців, вже через 6 місяців буде видобуто першу сіль.

Окрім того, родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі – до 450 тисяч тонн на сезон.

Проте після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для всього населення.

“Дякую насамперед Буштинській громаді за сучасний підхід до економічного розвитку та створення сприятливого інвестиційного клімату та усім, хто долучився на різних етапах. Це запорука успіху та сучасний європейський підхід”, – зауважив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.