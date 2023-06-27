На Закарпатті викрили чоловіка, який пропонував 5 тисяч доларів жінці з Житомира за продаж її однорічного сина. Його разом з матір’ю та хлопчиком затримали на українсько-словацькому кордоні.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що підозрюваний шукав батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх для усиновлення в одну з країн ЄС. Він мав досвід роботи в освітніх закладах, тому знаходив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.

Попередньо він надав жінці аванс — 1 тисячі доларів. Успішна угода мала принести усім причетним 25 тисяч доларів загалом.

Чоловіка затримали цими вихідними на українсько-словацькому кордоні, коли він разом з жінкою й дитиною намагалися перетнути контрольний пункт пропуску “Малі Селменці”.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на торгівлю людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України). Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває комплекс слідчих дій для встановлення кінцевої мети вивезення дітей за кордон, усіх деталей правопорушення та осіб, що можуть бути причетними до нього.