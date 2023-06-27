Джерело: Закарпатська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що підозрюваний шукав батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх для усиновлення в одну з країн ЄС. Він мав досвід роботи в освітніх закладах, тому знаходив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни.
Попередньо він надав жінці аванс — 1 тисячі доларів. Успішна угода мала принести усім причетним 25 тисяч доларів загалом.
Чоловіка затримали цими вихідними на українсько-словацькому кордоні, коли він разом з жінкою й дитиною намагалися перетнути контрольний пункт пропуску “Малі Селменці”.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на торгівлю людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України). Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Триває комплекс слідчих дій для встановлення кінцевої мети вивезення дітей за кордон, усіх деталей правопорушення та осіб, що можуть бути причетними до нього.
- У тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна адміністрація почала перевіряти місцевих підлітків на причетність до партизанського руху.