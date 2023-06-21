Про підозру повідомлено керівнику одного з районних відділів філії Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській області. Він допомагав військовозобов'язаним незаконно виїжджати до Словаччини.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Підозрюваному інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як встановило слідство, підозрюваний за попередньою змовою з цивільними особами організував схему з незаконного переправлення осіб призовного віку до Словацької Республіки.

Вони надавали ухилянтам поради та вказівки, як себе поводити.

Свої послуги підозрюваний оцінював у 1500 доларів США з особи.

У ході досудового розслідування задокументовано факт організації незаконного переправлення за кордон двох осіб призовного віку.

Їх затримали співробітники прикордонного наряду при спробі незаконного перетину кордону.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, вилучено документи.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.