На Закарпатті у річці Тиса виявили тіло чоловіка з Дніпропетровщини. Прикордонники припустили, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Про утопленика заявив рибалка у селищі Буштино. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією.

У загиблого виявили паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області.

За словами прикордонників, найімовірніше, він загинув, намагаючись незаконно перетнути державний кордон через Тису.

Це вже 16 потопельник, якого знайшли у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.