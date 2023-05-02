Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
Про утопленика заявив рибалка у селищі Буштино. Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією.
У загиблого виявили паспорт громадянина України та посвідчення водія. Згідно з документами, чоловік був зареєстрований у Дніпропетровській області.
За словами прикордонників, найімовірніше, він загинув, намагаючись незаконно перетнути державний кордон через Тису.
Це вже 16 потопельник, якого знайшли у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.
- Служба безпеки України затримала співробітника “Укрзалізниці”, який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
- На Закарпатті вигадали новий спосіб переправлення чоловіків за кордон. Для нової схеми використовували задіяли фельдшера з автомобілем швидкої допомоги.
- Служба безпеки України затримала співробітника “Укрзалізниці”, який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.