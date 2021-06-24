Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
Так, показник термометра досяг поділки +39,8 °C.
Попередній рекорд був зафіксований у 2002 році на позначці +37,7 °C.
Наразі на Закарпатті оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки через високу температуру — 4-5 клас.
При цьому в ОДА зазначили, що висока температура та бездощів’я позитивно впливає на виноградники та плодові сади.
Аби уникнути перегріву на сонці жителям регіону радять у сонячні години з 10:00 до 16:00 залишатися у приміщені.
- 24 червня в Україні прогнозується суха і спекотна погода, короткочасні дощі очікуються у південній частині та західних областях.