У селі Чопівці на Закарпатті зафіксували масовий мор риби, що може бути результатом скиду в річку забруднювальних речовин. Збитки довкіллю оцінюють у мільйони гривень.

Джерело: пресслужба Закарпатської ОВА

“Під керівництвом першого заступника голови ОВА Мирослава Білецького відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. У центрі уваги – надзвичайна ситуація, що трапилася в с. Чопівці Великолучківської територіальної громади Мукачівського району й пов’язана з масовим мором риби. Факт загибелі водних біоресурсів зафіксували 23 червня неподалік мосту через річку Полуй”, – йдеться в повідомленні.

Працівники Держекоінспекції у Закарпатській області встановили, що мертвою рибою вкрите водна поверхня від автомобільного мосту в с. Чопівці до с. Жуково. Ймовірно, йдеться про скид у річку забруднювальних речовин.

Результати лабораторних досліджень проб води показали рівень перевищення забруднювальних речовин у водоймі в кілька разів.

Зазначається, що уражена ділянка простяглася на більш ніж 13 тис. кв. м, а довкіллю завдано мільйонних збитків.