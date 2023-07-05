Джерело: пресслужба Закарпатської ОВА
“Під керівництвом першого заступника голови ОВА Мирослава Білецького відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. У центрі уваги – надзвичайна ситуація, що трапилася в с. Чопівці Великолучківської територіальної громади Мукачівського району й пов’язана з масовим мором риби. Факт загибелі водних біоресурсів зафіксували 23 червня неподалік мосту через річку Полуй”, – йдеться в повідомленні.
Працівники Держекоінспекції у Закарпатській області встановили, що мертвою рибою вкрите водна поверхня від автомобільного мосту в с. Чопівці до с. Жуково. Ймовірно, йдеться про скид у річку забруднювальних речовин.
Результати лабораторних досліджень проб води показали рівень перевищення забруднювальних речовин у водоймі в кілька разів.
Зазначається, що уражена ділянка простяглася на більш ніж 13 тис. кв. м, а довкіллю завдано мільйонних збитків.
- Унаслідок руйнування Каховської ГЕС в Мар’янському Зеленодольської громади Дніпропетровської області стався масовий мор риби.
- Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді риб, який знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини, під загрозою повного затоплення через підрив Каховської ГЕС.
- Майже 35 % проб води, відібраних із поверхневих водойм на півдні України, не відповідають гігієнічним нормам.