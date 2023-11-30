Про це повідомили на сайті Закарпатської ОВА.

Спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника ОТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області, які визначать уповноважених для здійснення перевірки документів. Зміни діятимуть від завтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні.

“Такі зміни ухвалили відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456”, — йдеться у повідомленні.