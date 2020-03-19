На Закарпатті затримали «водолаза», який річкою переправляв за кордон медичні маски

У Закарпатській області прикордонники затримали “водолаза“, який річкою переправляв до Румунії медичні маски.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який саме виходив з води. Проігнорувавши законні вимоги наряду, зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали та затримали його.

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Зазначається, що жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до сусідньої Румунії маски.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 та 185.10 КУпАП, затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи було спрямовано до суду. Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне покарання у вигляді 10 діб арешту.

“Наразі температура води у річках є дуже низькою, а рівень води у Тисі високий, до того ж течія – бурхлива та стрімка, але заради власної наживи люди продовжують наражати себе на серйозну небезпеку, нехтуючи здоров’ям та життям“, – додали в ДПСУ.