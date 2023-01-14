На заході дощ, на сході – невеликий сніг: прогноз погоди на 14 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у західних областях очікуються опади у вигляді дощу. Водночас на сході пройде невеликий сніг. У решті областей – без опадів.
У більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман; у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.
У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4 градусів. Найтепліше на заході та у Криму – від +2 до +7 градусів.
У Києві на Старий Новий рік без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.