На заході дощ, на сході – невеликий сніг: прогноз погоди на 14 січня

За даними синоптиків у суботу, 14 січня, у більшості областей хмарно з проясненням. Опади очікуються лише у західних та східних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних областях очікуються опади у вигляді дощу. Водночас на сході пройде невеликий сніг. У решті областей – без опадів.

У більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман; у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4 градусів. Найтепліше на заході та у Криму – від +2 до +7 градусів.

У Києві на Старий Новий рік без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.