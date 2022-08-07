Сьогодні, 7 серпня, частину України накриють зливи, на решті території буде сухо та спекотно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +23 до +31 градусів. Вночі — від 15 до 20 С°.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +28 до +31 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 17..19 С°. Можливі опади у вигляді дощів і гроз у Вінницькій області. На решті території сонячно з мінливою хмарністю.

На півночі температура вдень буде +26…+30 градусів, вночі – від +17 до +19 градусів вище нуля. У Житомирській, Чернігівській і Київській областях дощитиме. У Сумській області – хмарно з проясненням.

У східних областях буде без опадів. Удень буде від +29 до +32 градусів, вночі – 16..19 С°.

Буде сухо та традиційно найспекотніше на півдні; удень температура повітря буде від +30 до + 34 градусів. Вночі температура буде від +18 до +21 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +28..+30 градусів, вночі – від 18 до 20 градусів, можливі опади у вигляді дощу.