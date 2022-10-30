Сьогодні, 30 жовтня, у західних і північних областях можливі опади. Температура повітря вдень коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла.

Про це інформують синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Субота буде дуже теплою в Україні, вдень температура повітря коливатиметься від 11 до 16°, у південній частині досягатиме 19 градусів тепла.

Вночі у східних та північно-східних областях помірний, вдень у південно-західній та південно-східній частинах місцями невеликий дощ. На решті території — без опадів, а на півдні навіть очікується сонячна погода. На Лівобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві хмарно з проясненням, без опадів. Температура по області вдень коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.