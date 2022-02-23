23 лютого 2022 року в західних областях України дощитиме, на решті територій буде хмарно з проясненням.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -3 до 2 градусів. По всій території буде хмарно та дощитиме, місцями буде мокрий сніг.

У центрі України температура вдень коливатиметься від 4°C до 7°C вдень, і 0..2°C вночі, буде хмарно з проясненням.

На півночі країни температура буде від 3 до 6 градусів вдень і -1..1°C вночі, буде хмарно з проясненням.

На сході країни удень температура коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, вночі – від 2°C до 5°C, буде хмарно з проясненням.

На півдні в більшості областей буде хмарно з проясненням, лише у Криму та Херсоні – дощитиме. Температура коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла удень, а вночі – від 0 до 5 градусів морозу.

У Києві вдень температура коливатиметься до 4 до 6 градусів тепла, вночі – від -1 до 1°C, буде хмарно з проясненням.