На заході України пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 10 листопада

Згідно з прогнозами синоптиків у четвер, 10 листопада, у західних регіонах України пройдуть невеликі дощі. На решті території - без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні фактично по всій території України хмарно з проясненням. Однак у західних регіонах місцями очікуються невеликі дощі.

Вночі та вранці 10 листопада у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с.

У більшості областей вдень очікується від +5 до +10 градусів. Трохи тепліше на півдні та крайньому заході – +8…+13 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с. Вдень повітря у столиці прогріється до +10 градусів.