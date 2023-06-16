На заході України пройдуть сильні дощі: прогноз погоди на 16 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень у західних областях дощитиме, місцями – значні дощі, подекуди з грозами.
Також місцями невеликий дощ і гроза очікуються на південному сході країни, Житомирській та Вінницькій областях.
Вітер на заході країни північно-західний 5-10 м/с, у решті областей – північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +18 до +23 градусів, у Карпатах всього +12…+15 градусів. У решті областей повітря прогріється до +23…+28 градусів.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.
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