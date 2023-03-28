На заході України сталися аварійні відключення через погіршення погоди – Міненерго

28 березня у західних областях України відбулося аварійне відключення світла. Такий крок запровадили через погіршення погодних умов.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів по країні. Міністр енергетики наголосив, що в Україні достатня генерація світла.

У Житомирській області можливі відключення через ремонти мережевої інфраструктури.

“У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, — аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання”, — йдеться у повідомленні.

Також тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.