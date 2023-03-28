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На заході України сталися аварійні відключення через погіршення погоди – Міненерго

28 березня у західних областях України відбулося аварійне відключення світла. Такий крок запровадили через погіршення погодних умов.

Вівторок, 28 березня 2023, 12:04
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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас  генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів по країні. Міністр енергетики наголосив, що в Україні достатня генерація світла.

У Житомирській області можливі відключення через ремонти мережевої інфраструктури.

“У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, — аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання”, — йдеться у повідомленні.

Також тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.

Теги: аварійні відключення, відключення світла, Герман Галущенко, захід України, погіршення погоди, російсько-українська війна

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