На заході України сталися аварійні відключення через погіршення погоди – Міненерго

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Водночас генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів по країні. Міністр енергетики наголосив, що в Україні достатня генерація світла.
У Житомирській області можливі відключення через ремонти мережевої інфраструктури.
“У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, — аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання”, — йдеться у повідомленні.
Також тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.
- Протягом понеділка, 27 березня, російські окупанти 60 разів обстрілювали мирні населені пункти у Херсонській області.
- Протягом 27 березня російські війська завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Там бійці РФ пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.