На залізничних вокзалах усіх обласних центрів України відкриють пункти вакцинації проти коронавірусу. Такі пункти вже діють в 10 областях, а сьогодні відкриються на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

З 23 жовтня на залізничних вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя почнуть працювати пункти щеплення проти COVID-19.

З 25 жовтня такі пункти вакцинації почнуть діяти у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.

Раніше пункти вакцинації проти коронавірусної інфекції були відкриті на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Крім цього, на залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська) цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19.

Там невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд. Для пасажирів, які мають квиток на поїзд, вартість послуги становить 350 гривень.