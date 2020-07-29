Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз розглядається декілька кандидатур замість другого президента України Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”.

За його словами, ці кандидатури “були вже з самого початку”, оскільки з Кучмою домовлялися, що буде певний період, після якого він піде з ТКГ.

Данілов відмовився назвати кандидатів, однак заявив, що всі вони – “поважні люди”, і що Україна буде представлена в ТКГ “дуже міцно, як і досі”.

“Я не можу сказати зараз, хто буде на заміну, є декілька варіацій…”, — сказав він.

Також, Данілов зазначив, що Кучма не зможе залишитися осторонь від перемовин щодо Донбасу.

“Леоніду Даниловичу – 81 рік, це дуже досвідчена людина, дуже багато розуміє процесів, які відбуваються не тільки у відносинах України і Росії, а й у відносинах, які відбуваються взагалі у світі. Розуміючи державницьку позицію Леоніда Даниловича, я не вірю, що він взагалі може відсторонитися від цих процесів”, – додав секретар РНБО.