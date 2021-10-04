Про це в ефірі програми “Реальна політика з Євгенієм Кисельовим” на телеканалі Україна 24 сказала депутатка фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук.

Вона припускає, що новим спікером Верховної ради України стане Руслан Стефанчук.

“У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке. Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук”, — сказала вона.

Кравчук додала, що має сумніви до того, що відсторонений Дмитро Разумков піде у опозицію.

“В чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту. Ми в тому самому Трускавці два роки тому делегували різних людей на різні посади, зокрема на голову Верховної Ради. І наше завдання – виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом», – підсумувала вона.