Про це в ефірі програми “Реальна політика з Євгенієм Кисельовим” на телеканалі Україна 24 сказала депутатка фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук.
Вона припускає, що новим спікером Верховної ради України стане Руслан Стефанчук.
“У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке. Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук”, — сказала вона.
Кравчук додала, що має сумніви до того, що відсторонений Дмитро Разумков піде у опозицію.
“В чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту. Ми в тому самому Трускавці два роки тому делегували різних людей на різні посади, зокрема на голову Верховної Ради. І наше завдання – виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом», – підсумувала вона.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- Нещодавно Дмитро Разумков анонсував направлення законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.