Про це повыдомляє пресслужба ДСНС України.
Всього підтоплено 285 населених пунктів – Івано-Франківська – 234, Чернівецька – 37, Львівська – 12, Тернопільській – 2.
Постраждали:
- 9 тис. 994 будинки – Івано-Франківська – 9157, Чернівецька – 728, Львівська – 72, Тернопільській – 37);
- 9 об’єктів соціальної та побутової сфери;
- затоплено 3 тис. 340 підвалів – Івано-Франківська – 2553, Чернівецька – 712, Львівська – 75;
- 13 тис. 390 присадибних ділянок – Івано-Франківська – 11337, Чернівецька – 1895 Львівська – 131, Тернопільська – 27;
- зруйновано 117 км автодоріг – Івано-Франківська – 116, Чернівецька – 1;
- 64 моста в Івано-Франківській області;
- пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів – Івано-Франківська – 487 км доріг і 118 мостів, Львівська – 2 км автодоріг, Чернівецька – 12 км автодоріг та 17 мостів;
- 280 м дамб – № 15б – 150 м; № 21А – 60 м; № 5 – 70 м в Чернівецькій області.
Допомагали ліквідувати наслідки негоди 1 тис. 643 осіб та 469 одиниць техніки, з них два вертольоти.
Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
- У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині 24 червня зафіксували перші підтоплення садиб на вулицях уздовж Дністра в результаті контрольованого скидання води з водосховища Дністровської ГЕС.
- На Тернопільщині річка Дністер перелилася через дамбу, людей евакуюють.
- Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено понад 4 500 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.