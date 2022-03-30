За словами народного депутата Володимира Кальцева, мер міста Приморськ Запорізької області Олександр Кошалевич, обраний від ОПЗЖ (Опозиційної платформи — За життя), обміняв себе на захопленого росіянами батька.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Раніше Кошалевич брав активну участь в протестах проти російської армії та заявляв, що Приморськ – це Україна.

Нардеп заявив, що окупанти розшукували мера міста, однак не знайшли, тому взяли у полон його батька. Він також додав, що російські військові відвезли мера до Бердянська.