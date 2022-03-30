Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Раніше Кошалевич брав активну участь в протестах проти російської армії та заявляв, що Приморськ – це Україна.

Нардеп заявив, що окупанти розшукували мера міста, однак не знайшли, тому взяли у полон його батька. Він також додав, що російські військові відвезли мера до Бердянська.

“З перших днів окупації мер публічно заявляв: “Приморськ – це Україна”, брав участь у мітингах протесту на площі разом із мешканцями міста. Російські військові розшукували мера, а коли не змогли знайти, взяли у полон його літнього батька. І Олександр Кошелевич обміняв себе на батька. Росіяни повезли мера в бік Бердянська”, — сказав Володимир Кальцев.