На Запоріжжі дали до 15 років в'язниці бойовику так званої "ДНР", який воював проти України та потрапив в український полон на південному фронті.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, що у 2015 році мешканець села Старомлинівка, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, вступив до лав так званої народної міліції “ДНР” та став гранатометником взводу окремої мотострілецької бригади.

Після початку повномасштабної російсько-української війни, наприкінці лютого 2022 року його призначили командиром відділення стрілецького полку 70 армії РФ. Він брав активну участь у бойових діях проти Збройних сил України на території Херсонської та Запорізької областей.

Засуджений виконував злочинні накази командирів російських військ, чергував на блокпостах, перевіряв автівки, документи, особисті речі та наявність “націоналістичних” татуювань, а вже в червні 2022 року бойовика взяли в полон та затримали українські захисники.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.