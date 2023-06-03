На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники не видають інсулін хворим на цукровий діабет, якщо в них немає російського паспорта.

Джерело: Центр національного спротиву.

“На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського “паспорту”, – повідомили у ЦНС.

Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей.

У ЦНС зазначили, що таким чином російські окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях Луганської області співробітники російського міністерства внутрішніх справ шляхом залякування місцевих жителів змушують їх брати паспорти РФ.

На ТОТ Луганщини прибули співробітники міністерства внутрішніх справ РФ із питань міграції, які залякують місцевих мешканців, аби ті отримали російські “паспорти”.

За даними спротиву, вони погрожують місцевим жителям, стверджуючи, що в окупації буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського “паспорта”.

Також на Луганщині росіяни змушують дітей та одного з їхніх батьків прийняти російське громадянство. У разі відмови погрожують звільнити чи позбавити додаткових виплат.

Подібна ситуація спостерігається і на окупованій Херсонщині, де росіяни здійснюють “перепис” населення. Вони обходять будинки у пошуках підпілля та проводять перевірку місцевих на наявність російського паспорта.