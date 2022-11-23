Російські військові обстріляли колону цивільних авто, які рухалися дорогою у Запоріжжя. Атака сталася на “Дорозі життя” у село Кам’янське.

Про це повідомила ДСНС.

Окупанти відкрили вогонь, коли рятувальники відбуксовували авто з ґрунтової дороги, аби цивільні продовжували рух в обласний центр.

“Люди, рятуючись від війни, прямували у Запоріжжя, а через негоду опинилися заручниками на розмитій дорозі”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники організували евакуацію пасажирів та водіїв у найближчі укриття під час обстрілу. Операція тривала близько трьох годин.

У результаті жертв та постраждалих серед цивільних внаслідок обстрілів немає. Наймолодшому українцю, якого врятували, лише два місяці.

На “Дорозі життя” вдалося відбуксувати 14 автівок, врятувати 49 громадян. Серед них 11 були неповнолітні.