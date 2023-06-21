На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей у пришкільних таборах писати листи російським армійцям.

Джерело: Центр національного спротиву.

Зокрема відповідні листи писали у таборах Бердянська та Мелітополя. При цьому діти робили це під запис пропагандистів. Самі листи переписувались із “примірника” й під диктування російських вчителів, яких завезли у регіон.

У ЦНС зауважили, що росіяни перетворили школи на тимчасово окупованих територіях на пропагандистські осередки й штрафують батьків, які не віддають дітей до цих шкіл, а також погрожують їм позбавленням батьківських прав.

У самих школах створено “молодіжні” та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Таку політику спрямовано на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду.

Крім того, вище військово-політичне керівництво РФ продовжує здійснювати послідовні кроки, спрямовані на витіснення української ідентичності зі свідомості населення ТОТ півдня України.

Аналіз інформаційного поля тимчасово окупованих територій Херсонської області вказує на те, що впродовж червня поточного року представники окупаційних адміністрацій провели ряд ідеологічних заходів із залученням молоді.

Головна мета цих заходів – нав’язування класичних російських наративів щодо “Великої Вітчизняної війни” та “успішності періоду існування Радянського Союзу”.

При цьому, застосовується одна зі системних програм ідеологічного впливу на дітей та молодь ТОТ півдня України під назвою “Я – русский солдат”, яка передбачає проведення історичних вікторин та квестів для демонстрації знань щодо періоду Великої Вітчизняної війни на базі навчальних закладів.