Covid-19 Україна

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На Запоріжжі підліток вкрав урну для голосування, щоб зробити інкубатор для равликів

Правоохоронці затримали у Кам’янці-Дніпровській підлітка, який вкрав з виборчої дільниці урну для голосування.

Понеділок, 19 жовтня 2020, 17:46

Про це повідомили в управлінні Національної поліції Запорізької області.

“Всього на виборчій дільниці знаходилося 5 порожніх урн для голосування, одну з яких було викрадено”, — розповіли у відомстві.

Під час слідчих дій співробітники поліції встановили, що до крадіжки причетний 17-річний місцевих житель.

“Коли правоохоронці з’явилися на його дворі, хлопець одразу зізнався у скоєному. Юнак пояснив, що збирався використовувати урну, як інкубатор для вирощування та розведення равликів”, — зазначили у Нацполіції.

Фото: Нацполіція

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Теги: запоріжжя, крадіжка, місцеві вибори

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