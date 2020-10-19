На Запоріжжі підліток вкрав урну для голосування, щоб зробити інкубатор для равликів

Правоохоронці затримали у Кам’янці-Дніпровській підлітка, який вкрав з виборчої дільниці урну для голосування.

Про це повідомили в управлінні Національної поліції Запорізької області.

“Всього на виборчій дільниці знаходилося 5 порожніх урн для голосування, одну з яких було викрадено”, — розповіли у відомстві.

Під час слідчих дій співробітники поліції встановили, що до крадіжки причетний 17-річний місцевих житель.

“Коли правоохоронці з’явилися на його дворі, хлопець одразу зізнався у скоєному. Юнак пояснив, що збирався використовувати урну, як інкубатор для вирощування та розведення равликів”, — зазначили у Нацполіції.

Фото: Нацполіція

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.