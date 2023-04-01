Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook
Зазначається, що російські окупанти продовжують примусово паспортизувати населення захопленої ними території Запорізької області.
Так, у місті Токмак на блокпостах росіян обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Вони цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто.
За відсутність російського паспорта громадянам України погрожують забороною в’їзду в місто.
Крім того, представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.
Така ж ситуація спостерігається на території Херсонщини. Там росіяни погрожують жителям Херсонщини фізичною розправою, щоб змусити їх брати паспорт РФ.
- Російські окупати продовжують примусово паспортизувати населення тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Спочатку цивільних змушують вступили в лави армії РФ, але при цьому необхідний паспорт.
- На тимчасово окупованих територіях представники російських “адміністрацій” відбирають в українців паспорти.
- Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нейтралізувало у Києві зловмисників, які налагодили схему фейкового набуття громадянства України.