На території тимчасово окупованого Токмака Запорізької області росіяни обмежують пересування громадян України, які не отримали російські паспорти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook

Зазначається, що російські окупанти продовжують примусово паспортизувати населення захопленої ними території Запорізької області.

Так, у місті Токмак на блокпостах росіян обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Вони цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто.

За відсутність російського паспорта громадянам України погрожують забороною в’їзду в місто.

Крім того, представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта.

Така ж ситуація спостерігається на території Херсонщини. Там росіяни погрожують жителям Херсонщини фізичною розправою, щоб змусити їх брати паспорт РФ.