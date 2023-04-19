Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
Зазначається, що протягом за добу громади на лінії зіткнення зазнали 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.
Внаслідок атаки росіяни постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, зокрема міста Оріхів і Гуляйполе.
Також надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури військовими РФ.
- 18 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували 5 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed іранського походження у небі над Запорізькою областю.
- У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Зокрема 12 БПЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.
- Вчора, ввечері 18 квітня, російські війська випустили низку безпілотників по території України. Один з них ліквідували над Дніпропетровською областю.