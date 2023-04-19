Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Зазначається, що протягом за добу громади на лінії зіткнення зазнали 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.

Внаслідок атаки росіяни постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, зокрема міста Оріхів і Гуляйполе.

Також надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури військовими РФ.