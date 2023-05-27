Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними української воєнної розвідки, російські загарбники почали реалізовувати провокацію з метою зриву контрнаступальних дій Збройних сил України.
Однак, у ГУР зауважили, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. За даними розвідки, сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресорка планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.
“Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті”, – наголосили в ГУР МОУ.
Зазначимо, що напередодні російські окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області заявили, що Україна буцімто готує “провокації на ЗАЕС”. Про відповідні дії з боку росіяни вже попереджали у ГУР.
- 26 травня у Головному управлінні розвідки України заявили, що протягом найближчих годин росіяни готують масштабну провокацію, імітуючи аварію на Запорізькій атомній електростанції.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.
- На тлі загрози з боку РФ, що зростає, Україна працює над тим, щоб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.