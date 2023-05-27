Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української воєнної розвідки, російські загарбники почали реалізовувати провокацію з метою зриву контрнаступальних дій Збройних сил України.

Однак, у ГУР зауважили, що реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. За даними розвідки, сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресорка планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

“Наголошуємо, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті”, – наголосили в ГУР МОУ.

Зазначимо, що напередодні російські окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області заявили, що Україна буцімто готує “провокації на ЗАЕС”. Про відповідні дії з боку росіяни вже попереджали у ГУР.