Окупанти викрали 54 вантажні вагони з території ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат". Вони незаконно забрали агломераційну руду загальною вагою 3 240 тонн.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю у Facebook.

Разом з вантажними вагонами росіяни заволоділи автомобілем “Камаз”. Подія трапилася у селищі Мала Білозірка Василівського району.

“Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і незаконно конфісковувати майно підприємств”, — йдеться у повідомленні.

У Пологах російські військові відібрали у місцевого мешканця автомобіль Opel Combo. Також вони викрали Lexus LX 450D, який належить одній з агрофірм. В останньому випадку жителю смт Михайлівка окупанти погрожували застосуванням фізичного насилля.