Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю у Facebook.
Разом з вантажними вагонами росіяни заволоділи автомобілем “Камаз”. Подія трапилася у селищі Мала Білозірка Василівського району.
“Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і незаконно конфісковувати майно підприємств”, — йдеться у повідомленні.
У Пологах російські військові відібрали у місцевого мешканця автомобіль Opel Combo. Також вони викрали Lexus LX 450D, який належить одній з агрофірм. В останньому випадку жителю смт Михайлівка окупанти погрожували застосуванням фізичного насилля.
- Нагадаємо, до 1 вересня окупаційні війська РФ планують знести зруйноване житло у Маріуполі. Для громадян, котрі втратили будинки внаслідок війни, РФ не планує надавати грошові компенсації.
- У Миколаївській області окупанти пошкодили частково або повністю 4 тисячі 831 цивільний об’єкт. Переважна кількість з них належала житловому фонду.