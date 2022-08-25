Про це повідомили в “Енергоатомі“.
Повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі відбулося вперше в історії станції. Відімкнулася повітряна лінія ПЛ-750 кВ “Дніпровська”. Це сталося о 12:12.
“Всі енергоблоки зупинені, енергоблоки 5 та 6, що працювали, зупинені аварійним захистом після втрати лінії 750 кВ”, — розповіла експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.
Спочатку повітряну лінію “Дніпровська” відновили, а енергоблок №6 під’єднали до мережі. За півтори години сталося повторне відключення повітряної лінії. Внаслідок цього енергоблок відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, як і енергоблок №5
Шостий енергоблок перевели на живлення власних потреб. Працюють резервні дизель-генератори.
“Зауваження до роботи автоматики та систем безпеки відсутні”, — написали в Держатомрегулюванні.
Сьогодні внаслідок обстрілів російськими окупантами Енергодар повністю залишився без світла та водопостачання.
- Міністри оборони Росії та Франції провели телефонну розмову.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, допоки Запорізька АЕС окупована російськими військами, існує низка ризиків для роботи реактора атомної електростанції.
- Нещодавно військові РФ обстріляли золовідвали Запорізької атомної електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна.