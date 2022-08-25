Про це повідомили в “Енергоатомі“.

Повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі відбулося вперше в історії станції. Відімкнулася повітряна лінія ПЛ-750 кВ “Дніпровська”. Це сталося о 12:12.

“Всі енергоблоки зупинені, енергоблоки 5 та 6, що працювали, зупинені аварійним захистом після втрати лінії 750 кВ”, — розповіла експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

Спочатку повітряну лінію “Дніпровська” відновили, а енергоблок №6 під’єднали до мережі. За півтори години сталося повторне відключення повітряної лінії. Внаслідок цього енергоблок відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, як і енергоблок №5

Шостий енергоблок перевели на живлення власних потреб. Працюють резервні дизель-генератори.