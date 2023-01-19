Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що кількість українського персоналу на Запорізькій АЕС "значно скоротилася" після того, як російські війська зайняли об'єкт і прилегле місто в березні 2022 року.

Про це інформує CNN.

Голова ядерної служби ООН наголосив, що “зазвичай на такому об’єкті працює близько 10 тисяч осіб, а зараз кількість скоротилися до 3 тисяч”. В нинішніх умовах ця кількість адекватна, тому що “станція працює на низькому рівні. Проте додав, що “звичайно, це викликає занепокоєння”.

Він сказав, що невелика кількість співробітників МАГАТЕ почуваються добре і можуть виконувати свою роботу належно. Попри “важкі моменти під час конфлікту, позитивною стороною є те, що система на станції показала стійкість”.

Хорошим є те, що майже рік з початку конфлікту на території з величезною ядерною інфраструктурою у нас були дуже складні моменти, коли об’єкти працювали в аварійному режимі, і ми побачили стійкість системи”, — пояснив він.

Водночас Гроссі зазначив, що ситуація залишається нестабільною і МАГАТЕ “дуже стурбоване” запорізькою АЕС.

Станція завжди була на передовій, зокрема 19 січня неподалік від ЗАЕС сталися два сильні вибухи.

Ми знаємо, що ядерна аварія або аварія з серйозними радіологічними наслідками можлива щодня”, – сказав він, зазначивши, що без захисної зони навколо АЕС не обійтися.

За його словами, немає жодних ознак того, що Росія намагається підключити станцію до власної мережі.

Відповідаючи на запитання, чи продемонструвала Росія доброзичливість і дух співпраці, Гроссі сказав: “Я маю з ними професійну співпрацю”. Він заявив, що Росія повинна дотримуватися стандартів безпеки, які були погоджені всіма, і він планує найближчим часом відвідати РФ.

Проте, стурбованість голови МАГАТЕ викликає те, що міжнародна спільнота може зменшити увагу на ситуацію.

Зауважимо, після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв.