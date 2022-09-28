Триває двісті сімнадцята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах 11 населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Також ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу окупанти завдали двох ракетних та трьох авіаційних ударів, здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад 8 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанськом у напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

у напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове; на Краматорському напрямку – Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

напрямку – Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне; на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка; на Новопавлівському напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка; на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на даному напрямку до 40 вильотів БпЛА.

У віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб, старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації.

Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей. Так, новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від мобілізації. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.