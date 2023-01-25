Російські армійці планують завезти на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію ремонтників з Республіки Білорусь, адже російські загарбники все ще шукають працівників для роботи на ЗАЕС.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

У компанії зазначають, що російські окупанти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Адже росіяни все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній.

Відтак, за даними “Енергоатома”, є ймовірність, що росіяни привезуть на Запорізьку атомну електростанцію близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.

У компанії зауважили, що очевидно, ремонтники потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.

“Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи – від обіцянок “золотих гір” до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує”, – зауважили в “Енергоатомі”.

Раніше вже повідомлялося, що через нестачу російських атомників на Запорізькій атомній електростанції та відмову українських фахівців співпрацювати з РФ, окупанти шукають персонал за оголошеннями. Тоді в “Енергоатомі” зазначили, що через кадровий “голод” на Запорізькій АЕС росіяни шукають “фахівців”, відтак вони публікують оголошення про відкриті вакансії на роботу на ЗАЕС.

За даними “Енергоатома”, своїх професійних атомників росіянам не вистачає, а українських, які погодилися на співпрацю з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” – критично мало.

Росіяни шукають персонал вузькоспеціального атомного фаху: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо. У компанії зауважили, що всі ці спеціальності потребують профільної освіти й досвіду, без яких не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі.

Крім того, росіяни їздять по квартирах атомників, котрі залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати на російську АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”.